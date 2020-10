DIRECT VIDÉO - Attentat de Conflans : suivez la cérémonie d'hommage national à Samuel Paty (19h30)

La France rend un hommage national à Samuel Paty ce mercredi, à 19h30 à Paris. Ce professeur d'histoire a été décapité vendredi 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine. Des rassemblements et minutes de silence sont également organisés dans de nombreuses villes françaises.

Alors que l'enquête progresse après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, la France rend hommage ce mercredi à Samuel Paty, professeur de collège assassiné près de son établissement vendredi 16 octobre. Un hommage national rendu à la Sorbonne à Paris, "lieu symbolique de l'esprit des Lumières et de l'enseignement", en présence de 400 invités dont une centaine d'élèves d'établissements d’Île-de-France, du Premier ministre, des membres du gouvernement, et de la famille de Samuel Paty. Selon l'Elysée, le président Emmanuel Macron devrait arriver un peu avant pour remettre la Légion d'honneur à titre posthume à l'enseignant, en présence de sa famille.

Samuel Paty, père de famille âgé de 47 ans, a été tué vendredi près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine par un réfugié d'origine tchétchène de 18 ans, après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. Ce mercredi, sept personnes, dont deux mineurs, doivent être présentées à un juge antiterroriste en vue d'éventuelles mises en examen.

Vous aussi, rendez hommage à Samuel Paty

