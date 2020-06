DIRECT VIDÉO - Coronavirus : suivez l'allocution d'Emmanuel Macron (20h)

Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce dimanche à 20h. Le président de la République fera un point sur la crise sanitaire liée au coronavirus, le bilan du confinement et du déconfinement intervenu il y a un mois.

Emmanuel Macron prend la parole ce dimanche soir, à 20h, lors d'une allocution télévisée. Le président de la République fera un point sur la crise sanitaire liée au coronavirus, et tirera le bilan du confinement et du déconfinement intervenu il y a un mois, le 11 mai dernier. Il s'agit de son quatrième discours depuis le début de l'épidémie en France, il intervient deux jours après la tenue à l'Elysée d'une réunion du conseil scientifique et d'un conseil de défense sur les questions sanitaires.

Vers une accélération du déconfinement ?

On ne sait pas encore si le chef de l'État annoncera une accélération du déconfinement, la troisième phase étant prévue pour le moment le 22 juin prochain. C'est une demande qui se fait de plus en plus entendre, notamment dans les écoles.

Emmanuel Macron devrait en revanche revenir sur les différents plans de relance : soutien à l'emploi, au tourisme, à l'automobile ou encore pour le secteur aéronautique. Dans son discours, il devrait aussi évoquer les mesures prises au niveau européen.