DIRECT VIDÉO - Élections régionales en Pays de la Loire : suivez le débat de l'entre-deux-tours ce jeudi

Le second tour des élections régionales se déroulera ce dimanche 27 juin. En Pays de la Loire, quatre listes se maintiennent. Les candidats têtes de liste débattent ce jeudi à partir de 17h45 sur France Bleu et France 3.

Les candidats au 2nd tour des régionales en Pays de la Loire : François de Rugy, Christelle Morançais, Matthieu Orphelin et Hervé Juvin.

Qui sera élu à la tête de la région Pays de la Loire ? Le second tour des élections régionales se déroule ce dimanche 27 juin en France. Dans notre région, quatre listes se maintiennent. Au premier tour, marqué par une abstention inédite, la présidente sortante LR, Christelle Morançais, est arrivée en tête avec 34,3% des suffrages exprimés, devant l'écologiste Matthieu Orphelin (18,7%) et le socialiste Guillaume Garot (16,32%). Le candidat du Rassemblement national, Hervé Juvin, a obtenu 12,54% des voix, et François de Rugy (LREM) 11,97%.

Ces quatre candidats débattent ce jeudi soir, de 17h45 à 18h45, sur francebleu.fr et France 3.

Pour ce second tour, Matthieu Orphelin et Guillaume Garot ont décidé de s'allier afin de battre la droite. "Une alliance de la honte", selon la présidente sortante, Christelle Morançais. Malgré les appels de Christian Jacob et l'ancien ministre mayennais Jean Arthuis, le candidat En Marche François de Rugy a décidé de se maintenir dimanche prochain.

Avec les quatre candidats, nous aborderons trois grandes thématiques :

L'économie

Les transports

La région et la jeunesse

Enfin, chaque candidat donnera sa vision pour les Pays de la Loire dans dix ans.