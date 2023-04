DIRECT VIDÉO - Elisabeth Borne présente la feuille de route des « cent jours »

Une feuille de route et de nouvelles mesures politiques sur le travail, la santé, l'éducation, la justice, mais aussi l'ordre républicain et démocratique. Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution présidentielle a donné "cent jours" au gouvernement d'Elisabeth Borne pour des mesures ""d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France", avant un premier bilan après 14-Juillet.

La Première ministre présente ces mesures aux médias, après les avoir dévoilées lors du Conseil des ministres organisé à l'Élysée mercredi 26 avril.

