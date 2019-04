DIRECT VIDÉO - Grand débat national : suivez la conférence de presse d'Emmanuel Macron (18h)

À 18h ce jeudi, Emmanuel Macron prendra place face à plusieurs centaines de journalistes dans la salle des fêtes de l'Elysée, pour la première fois de son quinquennat. Attendu depuis des mois, l'événement est destiné à dévoiler les enseignements que le chef de l'Etat a tiré du grand débat qu'il avait lancé le 15 janvier, pour tenter de sortir de la crise des "gilets jaunes".

Emmanuel Macron devait s'adresser aux Français le 15 avril mais l'incendie de Notre-Dame l'a contraint à reporter son allocution. Entretemps, une partie des mesures qu'il devait annoncer ont fuité dans les médias, le privant de l'effet de surprise et l'obligeant à revoir son plan de communication. Il débutera la conférence de presse, retransmise par les principales chaînes de télévision et de radio, par une déclaration d'une vingtaine de minutes qui "donnera des perspectives et un cap", selon l'Elysée. Puis il entrera dans le détail des mesures en répondant aux questions des journalistes français et étrangers.