DIRECT VIDÉO - Suivez l'interview d'Emmanuel Macron à partir de 20h30

Le chef de l'État est l'invité ce mercredi à 20h30 la nouvelle émission politique de France 2, "L'Evénement". Guerre en Ukraine, crise énergétique, Iran... l'actualité internationale dominera l'interview. Emmanuel Macron sera interrogé sur "les nouveaux périls et leurs conséquences déjà visibles dans la vie des Français", promet la journaliste Caroline Roux, qui animera l'émission. Toutefois il n'est pas exclu que le président de la République soit interrogé sur les pénuries de carburants qui touchent deux tiers des stations-service du pays en raison, notamment, de la grève chez TotalEnergies et ExxonMobil . La dernière interview télévisée du chef de l'État, déjà placée sous le signe des risques de pénurie et de la "sobriété" énergétique, remonte au 14 juillet. Une autre émission consacrée à la politique intérieure aura lieu le 26 octobre.

Regardez l'interview d'Emmanuel Macron

