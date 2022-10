DIRECT VIDÉO - Inflation, carburants, retraites : suivez l'interview d'Emmanuel Macron invité de "L'Evénement"

Emmanuel Macron est de nouveau l'invité exceptionnel de l'émission "L'Évènement" sur France 2 ce mercredi soir. Après une première émission consacrée aux questions internationales et européennes le 12 octobre dernier, le Président évoque l es sujets qui préoccupent les Français au quotidien pendant une heure (pouvoir d'achat, salaires, carburants, immigration, réformes.., interviewé par Caroline Roux.

L'essentiel

Deux semaines après avoir abordé les sujets internationaux, Emmanuel Macron aborde sur France 2 ce mercredi soir les questions de politique intérieure.

Electricité. Le gouvernement va "garantir un prix raisonnable" pour les collectivités et les PME, promet Emmanuel Macron.

Inflation. Le gouvernement va continuer à aider les ménages, les entreprises et les gros rouleurs face à la hausse des prix de l’énergie.

Inflation et crise énergétique

Premier sujet abordé : l'inflation et la crise énergétique liée au conflit en Ukraine. Selon l'Insee, en septembre les prix avaient augmenté de 5,6% en un an. "Pour les ménages, on va continuer d'aider, en adaptant les choses. Sur l'électricité et le gaz, il y aura une hausse de 15% [début 2023]. Ça devrait être des hausses de plus de 100%. (...) Nous avons déjà amorti, on va continuer d'amortir (...) C’est dur, mais on doit tenir. L’État va prendre sa part et continuera à le faire. Il va continuer en 2023", a promis le chef de l'État. Et d'insister : "Nous allons passer cette crise ensemble".

"Pour traverser cette tempête, on doit protéger les plus faibles, nos étudiants, les familles les plus modestes, nos entreprises les plus fragiles, mais aussi notre industrie. On doit pousser ceux qui ont plus de force à encore faire mieux. Et puis, on doit aussi garder notre cap qui est d’avoir une France plus forte et plus juste et donc de préparer cet avenir qui est le nôtre."

Des aides ciblées

"On va cibler les aides et notamment les étudiants", a précisé le chef de l'État. "Ils voient le prix de l'alimentation qui monte. On l'a fait avec le repas à un euro pour les étudiants boursiers. Pour les familles les plus modestes, on a augmenté les minima sociaux, le Smic", a-t-il défendu.

Les entreprises bénéficieront des mêmes aides que les ménages a assuré le Président."On va adapter nos mécanismes pour les entreprises pour éviter que ça se propage. (...) On va les aider. Pour les TPE, elles vont avoir la même aide que les ménages : hausse que de 5% de l'électricité et les gaz", a poursuivi Emmanuel Macron. "Pour les PME, comme les boulangers, nous allons mettre en place un mécanisme pour amortir les augmentations, le gouvernement présentera ce plan dans le détail vendredi".

"Pour les grands groupes, il y aura un guichet d'aides avec des acomptes. On va augmenter les tickets d'aides qui vont monter à plusieurs dizaines de millions".

Des aides financées "grâce à cette taxation sur les rentes des producteurs", a affirmé le Président, balayant l'idée d'un blocage des prix.

Une aide ciblée pour les gros rouleurs

Le président a également annoncé une aide ciblée pour les gros rouleurs, alors que la "ristourne à la pompe" mise en œuvre actuellement doit être supprimée en fin d’année : "Il y aura cette mécanique sur les gros rouleurs qu’on a évoquée, qui va permettre d’accompagner celles et ceux qui ont besoin en particulier pour travailler et d’utiliser notre système qui vous permet d’avoir des remboursements justement sur les kilomètres que vous faites avec votre véhicule. On va continuer, donc, d’accompagner ensuite et surtout cibler, comme vous l’avez dit, les aides."

Pas d'indexation des salaires

"Je crois à la France du travail et du mérite. La solution, c'est de pas de réindexer les salaires sur l'inflation", a en outre réaffirmé Emmanuel Macron. "Sinon, on entretient une hausse des prix et cette boucle prix-salaires, on ne l'arrête plus. Le premier point, c'est d'aider les Français à retrouver du travail. Deuxième chose : qu'on gagne mieux avec ce travail."

L’indexation des salaires est réclamée par une partie de la gauche. Mais à l'image du chef de l'État, des économistes pointent un risque de "boucle prix salaire" : augmenter les salaires entretiendraient la hausse des prix, obligeant, en cascade, à augmenter les salaires à nouveau, etc. La France a mis fin à l’indexation des salaires en 1983 pour lutter contre l’inflation de près de 10 %.

À la hausse des salaires, le Président préfère les primes : "Nous avons mis en place une prime défiscalisée que l'on a montée jusqu'à 2.000 euros (...). Les augmentations des salaires, ce n'est pas l'Etat qui décide. Nous ne sommes pas dans une économie administrée."

"Je crois dans le dialogue social au niveau de l'entreprise. Le message que je fais passer aux chefs d'entreprise : il n'y a pas de valeur durable si elle n'est pas partagée. (...) Nous voulons le faire le dividende-salarié : quand il y a une augmentation des dividendes pour les actionnaires, il doit y avoir un mécanisme similaire pour les salariés."

Réforme des retraites