DIRECT VIDÉO - Jean-Luc Mélenchon invité de l'émission "Ma France" de 13h à 14h

Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise (LFI) et de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), le 7 juin 2022 à Paris.

À trois jours du second tour des élections législatives le leader La France insoumise (LFI) et de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), Jean-Luc Mélenchon, est l'invité de l’émission "Ma France" sur France Bleu, ce jeudi 16 juin. Pouvoir d'achat, santé, transition écologique... : il répondra en direct aux questions des auditeurs de France Bleu et réagira à l'actualité.

Suivez l'émission en direct