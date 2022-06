DIRECT VIDÉO - La Première ministre Élisabeth Borne invitée exceptionnelle de l’émission "Ma France"

Élisabeth Borne est l'invitée exceptionnelle de Wendy Bouchard dans l'émission "Ma France" sur France Bleu mardi 7 juin, entre 13 heures et 14 heures. Il s'agit de sa première interview radio depuis sa nomination à Matignon. Pendant une heure, la Première ministre répondra, en direct, aux questions que se posent les citoyennes et les citoyens notamment sur le pouvoir d’achat, la santé, la transition écologique, l’éducation et l’égalité des territoires.

Suivez l'interview d'Élisabeth Borne à partir de 13h