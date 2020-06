DIRECT VIDEO - Municipales à Paris : suivez le débat entre Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn (18h)

A 10 jours du second tour de l'élection municipale 2020 à Paris, suivez en direct et en vidéo le débat entre les candidates à la Mairie de Paris. Ce mercredi 17 juin à 18h00, la maire sortante de Paris Anne Hidalgo (PS), Rachida Dati (LR) et Agnès Buzyn (LREM) sont face à face.

Municipales à Paris : suivez le débat du second tour à 18h00 ce mercredi 17 juin 2020

La chaîne et radio franceinfo, France 3 Paris Ile-de-France et la radio, France Bleu Paris, diffusent ce mercredi 17 juin 2020, en direct et en vidéo, de 18h00 à 19h00, un débat avec les candidates à la Mairie de Paris.

Durant une heure, la maire sortante Anne Hidalgo (PS), Rachida Dati (LR) et Agnès Buzyn (LREM) vont confronter et défendre leur programme.

Suivez ce débat en direct à 18h00

Trois thèmes au programme

Le débat sera axé sur trois grands sujets : le Covid-19 et les conséquences économiques de cette crise sanitaire, la solidarité et les personnes fragiles, les mobilités et le cadre de vie.

Deux journalistes pour animer ce débat

William Van Qui (France 3 Paris Île-de-France) et Marc Fauvelle (franceinfo) vont interroger les candidates et vont revenir sur cette campagne particulière et inédite ainsi que sur les enjeux pour la capitale.