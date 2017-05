DIRECT VIDÉO - Présidentielle : suivez le débat d'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen (21h)

Emmanuel Macron et Marine Le Pen débattent ce mercredi soir en vue du second tour de l'élection présidentielle. Un débat à suivre en direct et en vidéo dès 21h, sur francebleu.fr.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se livrent un duel très attendu, mercredi soir devant des millions de téléspectateurs. Une première pour le FN et une des dernières occasions de rallier les indécis ou les abstentionnistes, à quatre jours du second tour. Comme l'a déterminé un tirage au sort, la candidate FN ouvrira "2017, le débat" à 21h. Son adversaire d'En Marche! le conclura environ 2h20 plus tard.

