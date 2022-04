DIRECT VIDÉO - Présidentielle : suivez le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron à partir de 21h

Le débat télévisé de l'entre-deux tours, opposant comme en 2017 Emmanuel Macron (LREM) et Marine Le Pen (RN), a lieu ce mercredi 20 avril à 21h. Les deux candidats sont attendus à 19h45 au studio de la Plaine-Saint-Denis pour reconnaitre le plateau. Le face à face, animé par Léa Salamé (France 2) et Gilles Bouleau (TF1), doit durer 2h30. Comme l'a décidé le tirage au sort, Marine Le Pen sera la première à s'exprimer. Les deux prétendants à l'Élysée doivent débattre de pouvoir d'achat, de la compétitivité et l'attractivité, de l'éducation, la jeunesse, l'environnement, la sécurité et l'immigration, les institutions et enfin l'international.

Suivez le débat en direct à partir de 21h