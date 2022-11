DIRECT VIDÉO - Suivez la cérémonie de commémoration du 11 Novembre à partir de 10h30

La France commémore ce vendredi le 104e anniversaire de l’Armistice de 1918. Emmanuel Macron préside une cérémonie à l’Arc de Triomphe à partir de 10h40. Après un dépôt de gerbe devant la statue de Clémenceau, une minute de silence et une Mareillaise, le chef de l'État passera en revue les troupes et déposera une gerbe devant la tombe du soldat inconnu. Un déjeuner avec des porte-drapeaux, les commissaires de la Flamme et les présidents d’associations nationales d’anciens combattants est prévu à 12h45 à l’Élysée.

Suivez la cérémonie en direct à partir de 10h30