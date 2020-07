La passation de pouvoirs entre Edouard Philippe et son successeur Jean Castex débute à partir de 17h30 ce vendredi à Matignon. Le maire de Prades a été nommé Premier ministre à la mi-journée.

DIRECT VIDÉO - Remaniement : suivez la passation de pouvoirs entre Édouard Philippe et Jean Castex à Matignon

La passation de pouvoirs entre Edouard Philippe et son successeur à Matignon Jean Castex se déroule ce vendredi à partir de 17h30, quelques heures après la nomination du maire de Prades, et "monsieur déconfinement" de l'exécutif, au poste de Premier ministre. Emmanuel Macron l'a chargé de former un nouveau gouvernement.

