DIRECT VIDÉO - Suivez le défilé militaire sur les Champs-Élysées à Paris (à partir de 9h)

Le défilé militaire du 14-Juillet a pour thème, cette année, "Partager la flamme". Il met à l'honneur la flamme de la résistance et la flamme olympique. L'Ukraine et les pays d'Europe de l'Est ouvrent le défilé des troupes à pied. Suivez les cérémonies en direct vidéo.