DIRECT VIDÉO - Suivez les vœux d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron présente ses traditionnels vœux ce samedi soir à 20h depuis l'Elysée. Même si l'explosion de l'épidémie de coronavirus en Chine suscite de fortes inquiétudes, les vœux présidentiels que le président de la République adressera aux Français ne seront pas placés comme les deux dernières années sous le signe du Covid.

Le chef de l'État devrait aborder les chantiers de l'année à venir, comme la réforme hautement sensible des retraites , dont le gouvernement doit dévoiler le contenu le 10 janvier.

Parmi les dossiers de la rentrée figurent aussi la menace de coupures d'électricité en raison de la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, l'inflation qui continue de peser sur ménages et entreprises, la poursuite des réformes du marché du travail, la réflexion autour de la fin de vie et celles autour du système de santé et de l'Éducation nationale.