DIRECT VIDÉO - Suivez les vœux d'Emmanuel Macron à partir de 20h

Emmanuel Macron prend la parole ce jeudi soir pour les traditionnels vœux du Nouvel An, alors que l'épidémie de coronavirus continue de sévir en France et qu'un troisième confinement est redouté. Des vœux à suivre en direct sur francebleu.fr, à partir de 20h.

Appel à la prudence ou message d'espoir pour l'année 2021 ? Emmanuel Macron présente ses traditionnels vœux ce jeudi soir à 20h. Le chef de l'Etat devrait largement revenir sur l'épidémie de coronavirus, qui a marqué l'année qui vient de s'écouler et qui devrait encore sévir en 2021. Le président de la République aura "un message de vérité, de transparence sur une année extrêmement difficile pour le pays", selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

L'Est de la France affiche des taux d'incidences plus élevés qu'à l'Ouest du pays. Olivier Véran a annoncé mardi que le gouvernement envisageait un couvre-feu avancé à 18h dès le 2 janvier dans certains territoires. Une vingtaine de départements seraient concernés des Ardennes jusqu'aux Alpes-Maritimes, en passant par l'Allier et le Haut-Rhin.

Emmanuel Macron va également revenir sur la campagne de vaccination contre le Covid-19 en France. Seules quelques centaines de personnes ont reçu une dose de vaccin et des voix s'élèvent pour demander une accélération du processus. Le chef de l'État devrait "donner des perspectives sur la suite" avec "l'arrivée du vaccin" et "notre économie qui doit repartir", ainsi qu'un "message d'unité".

Suivez l'allocution du chef de l'Etat en direct à partir de 20h :