DIRECT VIDÉO - Suivez les vœux d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron prendra la parole ce vendredi à 20h pour les derniers vœux du Nouvel an de son mandat. Dans son allocution, le chef de l'État évoquera sûrement la situation sanitaire, alors que la 5e vague de l'épidémie continue de sévir en France. Des vœux à suivre en direct sur francebleu.fr.

À quatre mois de l'élection présidentielle, et en pleine cinquième vague de l'épidémie de coronavirus, Emmanuel Macron doit présenter ce vendredi soir les traditionnels vœux du Nouvel an. Il s'agira d'ailleurs des derniers vœux de son mandat. Dans son allocution, le chef de l'État devrait largement revenir sur la situation sanitaire qui a profondément marqué l'année qui vient de s'écouler, avec la mise en place du pass sanitaire et le début de la campagne de rappel vaccinal.

Emmanuel Macron devrait également fixer un cap pour l'année à venir. Ce discours sera volontariste et optimiste, promet le "camp Macron", selon les informations de franceinfo. Le président de la République doit apporter des réponses à la lassitude ambiance qui gagne les Français après deux ans de crise sanitaire.

Lors de ces vœux, il sera également question de l'Union européenne, alors que la France s'apprête à en prendre la présidence.

Suivez les vœux d'Emmanuel Macron à 20h :