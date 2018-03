Stéphane Le Foll a annoncé vendredi son retrait de la course à la direction du PS après les résultats du premier tour qui ont placé Olivier Faure en tête de l'élection.

"Je considère qu'avec le résultat qu'a obtenu Olivier Faure, avec sa motion il a vocation à devenir Premier secrétaire", a déclaré Stéphane Le Foll vendredi lors d'une déclaration à la presse à Paris. "Et donc il est candidat le 29 (date du second tour-NDLR) et je ne suis pas candidat le 29".

L'ancien ministre de l'Agriculture a donc décidé de se retirer, après les résultats du premier tour qui ont placé le président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale en tête de l'élection.

Large avance d'Olivier Faure au premier tour

Olivier Faure a obtenu près de 50% des suffrages des militants socialistes jeudi soir, selon un décompte portant sur plus de 80% des bulletins, a indiqué le PS vendredi matin.

Selon ces résultats partiels, Olivier Faure a obtenu 49,75% des suffrages, Stéphane Le Foll 25%, Emmanuel Maurel 18% et Luc Carvounas 7%. Les deux plus gros scores devaient donc en théorie s'affronter le 29 mars pour le poste de premier secrétaire.

Olivier Faure devient premier secrétaire du PS. © AFP - Ludovic MARIN

Un vote à bulletin unique

"J'ai conscience que dans ce débat j'ai incarné une forme de continuité avec ce qui a été le quinquennat (2012-2017, ndlr), à la fois par ma fidélité à François Hollande, et du fait que j'ai été ministre pendant près de 5 ans", a expliqué Stéphane Le Foll.

Le vote aura néanmoins lieu, avec "un seul bulletin", a indiqué le PS. Olivier Faure doit s'exprimer à 14h au siège du parti, rue de Solférino.