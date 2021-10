Discorde entre plusieurs écoles et une collectivité du sud des Cévennes : "les enfants sont privés de repas"

Depuis la rentrée scolaire, un nouveau règlement a été votée par la Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises. Des règles bien plus strictes sur le paiement de la cantine et l'inscription à la garderie. Les parents d'élèves contestent ce climat anxiogène, sans aucune tolérance.

Le dialogue est rompu entre la Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises et les cinq écoles de la collectivité. Depuis la rentrée scolaire, un nouveau règlement sur le périscolaire - garderie et cantine-, a été mise en place. L'objectif : régler les problèmes d'irrégularité et d'impayés. Mais l'absence de tolérance met une grande majorité des parents dans un état de stress et d'anxiété important selon leurs délégués.

Des enfants privés de repas ou refusés à la garderie

Parmi les nouvelles règles, l'obligation de payer avant de pouvoir accéder à la cantine ou de s'inscrire pour la garderie maximum jusqu'au dimanche soir avant la semaine concernée.

Dans l'idée, les parents d'élèves ne sont pas contre un peu plus de rigueur. Romain Moreau représentent ceux de l'école de Cazilhac : "On est à peu près d'accord pour dire qu'il y a eu des abus pendant longtemps. Mais aujourd'hui entre le "Tout est permis" et le "Rien n'est toléré", on aurait aimé trouver un juste milieu."

Car les situations peuvent devenir très anxiogènes pour les parents, les enfants et les instituteurs. Désormais lorsqu'un enfant n'a pas été correctement inscrit à la cantine, ou s'il y a un bug informatique "car ça arrive aussi" affirme le délégué des parents, l'enfant n'a pas accès à la cantine.

Une situation aberrante pour Romain Moreau : "Soit l'enfant est mis dehors et on prévient les parents sur le moment pour venir le chercher, ou alors _une institutrice le prend sous son elle et le nourrit en partageant son repas ou en lui payant quelque chose_, ce qui n'est pas du tout son rôle !"

Il l'affirme ce ne sont pas des cas rares. Dans l'école de Cazilhac, cela arrive environ une fois par semaine.

Même constat avec la garderie, si l'enfant n'est pas prévu à la garderie, il est mis dehors à 17h.

"C'est une question de responsabilité"

A la présidence de la Communauté de Communes, Michel Fratissier (Parti radical de Gauche) n'en démord pas :

La loi ne me couvre pas. Imaginez qu'il se passe quelque chose de grave dans l'école. Comment est ce qu'on fait ? C'est la faute du président de a communauté des communes, ? Ou est ce que c'est la responsabilité du parent qui n'a pas bien inscrit son enfant? Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Moi, je l'ai prise. Ce n'est pas facile, ce n'est pas populaire, mais c'est nécessaire. Michel Fratissier, président de la Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises.

Il l'affirme : il a tenté de prévenir et de dialoguer avec les parents d'élèves. "Pendant un an, on a téléphoné à des centaines de personnes, à des familles pour qu'ils puissent remplir leurs dossiers et pour qu'on puisse prévoir le personnel et que ma responsabilité soit couverte. J'ai envoyé 65 recommandés. Vous savez combien j'ai eu de réponses ? Une seule", explique-t-il.

De leur côté, les parents d'élèves demandent plus de souplesse et d'humanité. "Pour l'instant, il n'y a absolument pas de construction d'un projet pédagogique et périscolaire ensemble", déplore Romain Moreau.

Le 25 novembre prochain, une rencontre est prévu entre les parents d'élèves et le président de la collectivité pour faire des retours sur ce nouveau règlement. Michel Fratissier assure qu'il envisagera d'ajuster la règle pour les parents aux horaires toujours changeants. "Mais, sur les cinq écoles, il y a 950 enfants, prévient-il, ça ne pourra pas être 950 cas exceptionnels."