Intervention d'une candidate dans une église : "C'est un péché à la loi", réagit Bruno Gilles

"C'est un péché à la loi fait dans une église." Bruno Gilles, candidat sans étiquette aux élections municipales à Marseille, réagit après l'intervention d'une tête de liste de Martine Vassal à la fin d'une messe, dans l'église Sainte-Anne de Marseille, dimanche 23 février. C'est lui qui a diffusé cette vidéo, où l'on voit Catherine Pila, candidate de la liste Vassal dans le 8e arrondissement, vanter la politique de la présidente de la métropole en matière de préservation des églises devant des fidèles.

"C'est illégal", affirme Bruno Gilles, mettant en avant la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. "C'est clairement un discours politique. Ce qu'ils disent en substance devant ces fidèles, c'est 'regardez tout ce que la municipalité de Martine Vassal a fait pour les églises.' On ne peut plus continuer une campagne comme ça", déplore-t-il.

"Il faut qu'on soit tous égaux devant la loi"

Une polémique qui fait suite à une bagarre entre plusieurs colleurs d'affiche de Bruno Gilles et de Martine Vassal, vendredi 21 février, vers la mairie du 4e et du 5e arrondissement. "Cette campagne va beaucoup trop loin", continue Bruno Gilles. "Tous les jours, quelqu'un dérape... On est dans une démocratie, il faut qu'on soit tous égaux devant la loi. Ce n'est pas le cas à Marseille, et je le dénonce."

Le candidat sans étiquette a aussi réagi à la publication d'un sondage officieux sur le premier tour des élections municipales à Marseille. "Je n'accorde aucun crédit à ce sondage", affirme Bruno Gilles. "Le seul crédit que j'accorde, c'est à ceux qu'on rencontre sur le terrain, les réactions des Marseillais. Le vrai sondage, ce sera le rendez-vous du premier tour, le 15 mars."