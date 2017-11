Disparition brutale de la maire de Lodève, Marie-Christine Bousquet

Nous apprenons ce mercredi après-midi le décès brutal de Marie-Christine Bousquet, la maire de Lodève (Hérault), elle était en déplacement au Burkina Faso, elle aurait succombé à un malaise cardiaque. Elle avait 62 ans

Marie-Christine Bousquet la maire de Lodève est morte ce mercredi après-midi d'un malaise cardiaque. Elle avait 62 ans, mère de deux enfants.

Elle était en déplacement au Burkina Faso avec une délégation du petit village de saint Etienne de Gourgas (dont elle avait été maire de 1989 à 2204) dans le cadre d'une action humanitaire. Elle a ressenti une violente douleur au cœur, elle a prévenu son fils qui lui a conseillé de se rendre au plus vite à l'hôpital, mais elle n'a pas survécu à ce malaise.

Marie-Christine Bousquet était maire de Lodève depuis 2008, socialiste, fidèle de Georges Frèche, elle était aussi conseillère départementale depuis 2002, vice présidente en charge des finances. Elle avait battu en 2008, le maire sortant UMP Robert Lecou. Elle était très appréciée des Lodévois.

Un registre de condoléances sera ouvert dès demain 9h à 18h, à l'Hôtel de ville de Lodève. Un hommage sera rendu prochainement.

Marie-Christine Bousquet avait été faite chevalier de la légion d'honneur en 2013.

"C'était une maman pour les Lodévois"

"C'était une collègue que j'appréciais beaucoup très engagée, très active toujours sur le pont pour défendre sa ville de Lodève sans jamais oublier le Lodévois Larzac, c'est un pilier du département qui s'en va, nous sommes dans une profonde tristesse" témoigne Kléber Mesquida, le président du conseil départemental. "C'était une maman pour les Lodévois, j'étais à Lodève il y a 15 jours encore et quand on déambulait dans les rues, on voyait les gens venir vers elle, l'embrasser et la solliciter, c'était une maman pour ses habitants. Elle avait son engagement politique qu'elle revendiquait mais elle était à l'écoute de tous, elle plaidait les dossiers du territoire sans regarder les étiquettes politiques. Quelqu'un de très engagé au service des autres"

Kléber Mesquida, le président du conseil départemental Copier

"Elle ne s'arrêtait jamais"

"Je perds une amie politique mais aussi une véritable amie. C'est un désarroi total. c'est aussi une grande perte pour les Lodévois, elle avait cette commune cheville au corps, elle ne s'arrêtait jamais. On n'y croit à peine." témoigne Jacques Rigaud, conseiller départemental élu en binôme avec Marie-Christine Bousquet

Jacques Rigaud, conseiller départemental Copier

Certains élus comme Philippe Saurel, le maire de Montpellier, ou Carole Delga, présidente de la région Occitanie, ont réagi sur le réseau social Twitter.

Je viens d'apprendre avec beaucoup de tristesse la disparition de Marie-Christine Bousquet maire de #Lodeve

Je partage la peine de sa famille et de ses proches@montpellier_@Montpellier3m — saurel philippe (@Saurel_P) November 15, 2017

Très émue d'apprendre le décès soudain de Marie-Christine Bousquet, Maire de #Lodève. Elle aura marqué les habitants et le territoire du lodevois. Nous avions beaucoup de valeurs et de projets en commun. Sincères condoléances à sa famille et à ses proches. — Carole Delga (@CaroleDelga) November 15, 2017

"Une femme de caractère qui avait réussi en politique"

Robert Lecou, l'ancien maire de Lodève : "Je suis surpris par ce décès totalement inattendu. On peut s'affronter sur le plan politique, mais aujourd'hui je partage la peine de la famille. Marie-Christine Bousquet, je la connaissais bien puisque je l'ai battue au département, et qu'elle m'a battue à la mairie de Lodève. C'était une femme à la volonté affirmée, elle était allée à l'école Georges Frêche, elle s'était formée à ses côtés. Une femme de caractère qui avait réussi en politique."