Disparition d'Adrien Huguet : l'ancien député de Côte-d'Or Rémi Delatte "profondément bouleversé"

Les hommages se multiplient depuis l'annonce du décès d'Adrien Huguet, jeudi 2 mars 2023. L'adjoint au maire de Saint-Apollinaire, âgé de 30 ans, s'est donné la mort. Entre 2014 et 2022, le jeune élu, candidat aux élections législatives en juin dernier, avait été le collaborateur parlementaire du député Rémi Delatte (LR). Ce dernier, député de Côte-d'Or entre 2007 et 2022, et maire de Saint-Apollinaire de 1995 à 2017, très ému, témoigne au micro de France Bleu Bourgogne.

"Un homme d'exception. Une belle et grande personnalité"

"Je suis profondément bouleversé par le départ d'Adrien. Je perds un ami. J'ai beaucoup d'affection pour lui, pour ce qu'il était, pour ce qu'il m'a apporté. Nous avons travaillé ensemble pendant de longues années. D'abord à Saint-Apollinaire, il a été un élu de mon équipe municipale, et après, pendant huit ans, au Parlement, à l'Assemblée Nationale", raconte Rémi Delatte.

"J'ai pu apprécier toutes ses qualités. Un homme d'exception. Une belle et grande personnalité. Ce qui était frappant chez Adrien, c'était cette détermination dans ses engagements, décrit-il. Quelqu'un de très disponible au quotidien. Une grande générosité pour chacun, et en particulier pour les plus fragiles. Et tout ça, il le faisait avec une passion, à la fois discrète mais engageante. C'était toute sa jeunesse, et aussi la maturité des meilleurs. Des gens qui sont brillants, qui forcent l'admiration".

"Il avait une forte ambition, parce qu'il avait toutes les qualités pour être un élu"

Adrien Huguet était le collaborateur parlementaire de Rémi Delatte entre 2014 et 2022. "On a partagé beaucoup de choses ensemble. D'abord parce qu'il aimait la politique, avec un grand "P", et surtout parce qu'il se donnait inlassablement pour les autres", retrace Rémi Delatte. Il décrit un jeune élu altruiste : "Comme adjoint, il assumait ses responsabilités avec cette proximité, l'homme de toutes les situations. Dès qu'il y avait des difficultés, pour des personnes, dans un foyer, il se rendait lui-même sur place. Il allait vraiment auprès des gens, c'est le rôle d'un élu engagé sur le social au service des familles et des personnes. Il a été et il reste un exemple pour nous tous".

Adrien Huguet s'était présenté aux législatives, sous la bannière LR, pour prendre la suite de Rémi Delatte. Il avait terminé en quatrième position, au premier tour. "Il avait une forte ambition, parce qu'il avait toutes les qualités pour être un élu. La preuve, il a été élu très jeune au conseil municipal de Saint-Apollinaire. Il avait une belle ambition, raconte l'ancien député. Pas pour lui-même, mais une ambition pour la politique, justement celle qui doit motiver ceux qui s'engagent pour les autres. Il avait toute la dimension et toute la surface pour réussir. Son avenir était prometteur, hélas".