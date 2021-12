Jacques Auxiette, l'ancien président de région et ancien maire socialiste de la Roche-sur-Yon est décédé ce vendredi soir à l'âge de 81 ans. Ce week-end, une grande partie de la classe politique des Pays de la Loire lui rend hommage.

Disparition de Jacques Auxiette : les réactions politiques et les hommages en Pays de la Loire

C'est une figure de la gauche qui est partie. Jacques Auxiette, ancien président socialiste de la région Pays de la Loire (de 2004 à 2015) et ancien maire de la Roche-sur-Yon, est décédé ce vendredi soir à l'âge de 81 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Jacques Auxiette aura fait deux mandats à la tête de la région.

"La Vendée, les Pays de la Loire perdent un grand monsieur"

Contacté, Pierre Regnault n'a pas caché son émotion en apprenant la nouvelle. Ancien adjoint de Jacques Auxiette à la mairie de la Roche-sur-Yon, il salue "un modèle, un phare progressiste. La Roche-sur-Yon, la Vendée et les Pays de la Loire viennent de perdre un grand monsieur". Proche politique mais aussi proche dans la vie, Pierre Regnault insiste sur les projets qu'il a mené, "même au plan national, notamment dans le domaine des transports en commun". Jacques Auxiette a en effet présidé le GART, le Groupement des Autorités Responsables de Transport.

Toujours à gauche, l'ancien premier ministre Jean-Marc Ayrault salue la sincérité, la constance et la détermination de l'homme politique qu'il a connu. "C'est une grande tristesse que je ressens" témoigne l'ancien maire de Nantes sur France Bleu Loire Océan. Christophe Clergeau, le premier vice-président de Jacques Auxiette lors de son second mandat à la tête de la région, parle d'un homme "d'une grande humanité, avec une chaleur humaine, toujours dans le mouvement, avec la force de ses convictions".

De manière générale, c'est l'ensemble de la gauche socialiste des Pays de la Loire qui rend hommage ce week-end à Jacques Auxiette, du député mayennais Guillaume Garot à la maire actuelle de Nantes, Johanna Rolland. "Il était de ceux qui font ce qu'ils disent, qui exprimait sans fard ses coups de gueule, qui savait ne pas bouder son plaisir, dans un large sourire".

Ceux qui ont travaillé avec lui, comme le socialiste manceau Patrick Delpech, se souviennent d'un responsable "qui savait faire confiance". L'ancien vice-président aux finances des Pays de la Loire, joint par France Bleu Maine, salue aussi en Jacques Auxiette un président qui a su "éviter l'éclatement des Pays de la Loire" au moment de la réforme des régions. Il rappelle aussi que sous les mandats de Jacques Auxiette, la région a "réouvert des lignes de train et lancé les chantiers de plusieurs lycées".

Réactions aussi à droite

Les réactions ne se sont pas non plus fait attendre dans le camp des opposants politiques. À droite, Christelle Morançais, l'actuelle présidente de la région Pays de la Loire rend "un hommage appuyé" à son prédécesseur, par la voie d'un communiqué. "Son engagement, son intelligence et sa passion des Pays de la Loire en firent un président respecté, bien au-delà de son camp politique".

En Vendée, département d'adoption de Jacques Auxiette, ses adversaires d'hier lui rendent aussi hommage. "Avec la mort de Jacques Auxiette, c’est une page de l’histoire des Pays de la Loire, mais aussi de la Vendée, qui se tourne" pour le sénateur Bruno Retailleau (LR). "Nous nous sommes combattus longtemps, parfois durement. Malgré nos désaccords je le respectais, car il a défendu notre région quand elle était menacée de morcellement".