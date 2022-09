Réécoutez notre édition spéciale suite à la disparition de Marie-Louise Fort

De la stupeur, de la surprise. Le décès soudain de Marie-Louise Fort, la maire (LR) de Sens, dans l'Yonne, a été annoncé ce samedi matin par la communauté d'agglomération du Grande Sénonais, dont elle était aussi la présidente. Cette personnalité politique, connue des icaunais depuis plus de 40 ans, a marqué sa ville et son département.

Après l'annonce de son décès, France Bleu Auxerre a consacré une édition spéciale à sa mémoire et à son parcours. Nous avons donné la parole au monde politique icaunais, sous le choc. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition spéciale ci-dessous.

Écouter l'émission :

Edition spéciale de France Bleu Auxerre après le décès de Marie Louise Fort Copier

Les deux sénateurs de l'Yonne, Dominique Verien et Jean-Baptiste Lemoyne ont également fait part de leur tristesse. "C'est une femme politique qui su s'imposer au moment ou la parité n'existait pas, grâce à sa force de caractère et de conviction", dit la sénatrice. "Au-delà d'être une amie, c'était une grande femme politique qui a eu énormément d'impact sur son territoire et qui savait le porter et le défendre devant les plus hautes autorités du pays", déclare l'ancien secrétaire d'Etat.