Disparition de Pierre Gascon, résistant, déporté et homme politique grenoblois

Il aurait eu 98 ans le 15 mai prochain. On a appris mercredi matin la mort de Pierre Gascon. Il est décédé, entouré des siens, à son domicile grenoblois. Résistant, déporté, chef d'entreprise et homme politique, il a eu une vie bien remplie.

Association des déportés internés et familles de l'Isère

Grenoble, France

La dernière fois que Pierre Gascon est apparu en public, c'était en janvier dernier pour la galette des rois de l'Association Départementale des Déportés et Internés de France (ADDIF), dont il était le président honoraire.

Résistant dès l'âge de 19 ans et déporté à Buchenwald

Pierre Gascon était rentré en résistance à 19 ans. Il distribue alors des tracts antifascistes et colle des affiches patriotiques à Grenoble. Surnommé Gargantua par ses camarades de clandestinité, il était responsable du ravitaillement des maquis de la région. Mais il est arrêté par les Nazis et déporté à Buchenwald avec son père qui mourra sous ses yeux. Mais avec d'autres détenus, Il aura la force de saboter les fusées V1 et V2 dans l'usine où il travaillait en indiquant aux aviateurs anglais sa localisation pour qu'ils la bombardent.

Pierre Gascon - Association des déportés internés et familles de l'Isère

Jusqu’au bout, il a témoigné dans les écoles

Alors qu'il était déjà affaibli, Pierre Gascon continuait à parler de l'horreur des camps et de la résistance auprès des jeunes générations dans les établissements scolaires grenoblois. Il avait d'ailleurs contribué à la création du Musée de la Résistance et de la Déportation de Grenoble. A la fin de la guerre, Pierre Gascon obtient un diplôme d'ingénieur. Chef d'entreprise, homme de droite, il s'engage en politique. Conseiller régional, il sera aussi président du Tribunal de Commerce.

L'hommage d'Alain Carignon à son fidèle adjoint

Dans les années 80, il soutient le jeune Alain Carignon dont il deviendra le premier adjoint quand celui-ci sera élu maire de Grenoble en 1983. Il lui restera toujours fidèle, même quand Alain Carignon aura des démêlés avec la justice. Alain Carignon lui a d'ailleurs rendu hommage ce matin dans un communiqué (voir ci-dessous) : "Je suis très ému d’apprendre le décès de Pierre Gascon qui semblait insubmersible. (...) Jeudi, j'ai eu la chance de le voir longuement, aux côtés de son épouse, Janine. (...) Nous n'avons parlé que de l'avenir de Grenoble qui le passionnait. Avec simplicité et dignité, il m'a simplement fait part de son incertitude de pouvoir m'accompagner jusqu'à la prochaine échéance."

Pierre Gascon, qui aurait eu 98 ans le 15 mai prochain, avait six enfants, 22 petits-enfants et 27 arrière-petits enfants.

Pierre Gascon en 2018, ici en deuxième position en partant de la gauche - Association des déportés internés et familles de l'Isère

Ses obsèques auront lieu lundi ou mardi à Barraux

Grand officier de la Légion d'honneur, il aura droit, pour ses obsèques, à un protocole officiel. De nombreuses personnalités devraient être présentes. C'est pourquoi la date de ses funérailles n'est pas encore fixée. "Ce sera lundi ou mardi prochain" nous a confié l'une de ses filles. "En tous cas, la cérémonie se déroulera à Barraux, où mes parents avaient une maison et où se trouve le caveau familial."

Les réactions d'Éric Piolle et Alain Carignon

