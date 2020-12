Disparition de Valéry Giscard d'Estaing, les politiques isérois réagissent

Les hommages affluent depuis l'annonce de la mort de Valéry Giscard d'Estaing à 94 ans ce mercredi soir des suites du coronavirus. Voici ceux de quelques personnalités politiques iséroises.

Sur France Bleu Isère, le sénateur PS André Vallini, ancien président du conseil départemental se souvient de leurs échanges lors qu'il était chargé de la francophonie au gouvernement (2016) : "Je me rendais régulièrement à l’Académie française, à chaque fois j'allais le saluer et nous parlions politique, littérature, et de l’Isère aussi. On se souvenait de Jean Boyer, qui avait été député giscardien puis sénateur. On évoquait Aimé Paquet qui avait été à la table du conseil des ministres à ses côtés (ndlr de 1973 à 1974). C'était quelqu’un pour qui j’avais beaucoup d’estime. Une grande intelligence." André Vallini évoque aussi ses propres débuts à l'Assemblée : "Lorsque j’ai été élu député en 1997, il était encore député à cette époque et j’étais toujours assez impressionné lorsque je le croisais dans les couloirs, parce que pour moi il symbolisait le Président de ma jeunesse.»

Bernard Saugey, prédécesseur d'André Vallini à la tête du Conseil Général de l'Isère, a milité aux côtés de "VGE" dès le début de son engagement politique : "J'ai été élu maire de Saint-Just-Chaleyssin en 1971 et j'ai participé à la campagne de 1974, j'étais persuadé qu'il allait devenir un très grand chef d'État. Il incarnait une certaine modernité, un changement de style, face à Jacques Chaban-Delmas qui m'apparaissait alors comme un homme du passé" se souvient-il sur France Bleu Isère. "Il est à ce jour la personne la plus intelligente que je n'ai jamais rencontrée", conclut-il.

Sur Twitter, le maire EELV de Grenoble Eric Piolle salue "la modernité de VGE (...) dans la longue marche de la République pour les droits et les libertés."

Dans un communiqué l'ancien maire de Grenoble et ancien ministre Alain Carignon, aujourd'hui chef de file de l'opposition de droite à Grenoble, déclare : ''Après De Gaulle et Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing a incarné une vraie rupture par l’irruption d’une nouvelle modernité dans la politique : sa personnalisation, ses réformes sociétales ont été les premiers pas de la domination de l’individu-Roi au détriment de ce qui constituait l’essence de l’action publique jusque-là, l’intérêt général au-dessus des désirs particuliers. (...) Valéry Giscard d’Estaing a ouvert avec brio et talent un cycle qui s’est caricaturé après lui, dont on perçoit les limites et peut-être la fin. »

Cendra Motin, la députée LREM de la 6e circonscription de l'Isère (Bourgoin-Jallieu/Crémieu) salue, sur Facebook, "un président qui a défendu le droit des femmes en soutenant Simone Veil et en promulguant la loi dépénalisant l’avortement".

Par ailleurs, France Bleu Isère a également recueilli les réactions des centristes isérois d'aujourd'hui : Philippe de Longevialle (ex président de l'UDF) et Elodie Jacquier-Laforge, la députée Modem de la 9ème circonscription (Voiron/Saint-Marcellin).