Disparition de Valéry Giscard d'Estaing, "un personnage qui a changé notre pays" dit Renaud Muselier

L'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing est décédé ce mercredi soir à 94 ans dans sa propriété d'Authon dans le Loir-et-Cher, "des suites du Covid" ont précisé ses proches. L'ancien chef de l'Etat (1974-1981) avait été hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois pour des problèmes cardiaques. Depuis l'annonce de sa mort de nombreux élus réagissent pour saluer cet homme qui changé la France lors de son septennat avec plusieurs grandes réformes de société et ouvert sur l'Europe.

Une voix, un style, un personnage

Sur France Bleu Provence, Renaud Muselier, le président de Région PACA (qui a été sur sa liste européenne) évoque "un homme qui a tiré l'Europe avec un statut de dimension continental pour imposer la paix". Renaud Muselier évoque aussi le style de l'ancien président et "un homme qui avait une voix exceptionnelle, on le reconnaissait parmi d'autres". Il souligne également l'intelligence de Valéry Giscard d'Estaing :"une intelligence supérieure, très vive, très pointue avec une volonté de faire grandir et rayonner notre pays".

Valéry Giscard d'Estaing a aussi marqué les esprits par son style, un homme politique que l'on voyait sur un vélo ou en train de jouer au football, ce qui était très rare à son époque comme le rappelle Renaud Muselier : "il était très jeune, donc il tranchait forcément dans le style. C'était le plus jeune sur la photo, le plus rapide, très élégant".

Des réformes de société

L'ancien président de la république, entre 1974 et 1981, avait modernisé le pays avec plusieurs réformes sociétales comme la dépénalisation de l'avortement ou encore l'abaissement de la majorité de 21 à 18 ans.

Il a profondément marqué la structure de notre pays, c'est celui qui a eu 5 femmes à l'intérieur de son gouvernement ce qui était rarissime, il a soutenu Simone Veil. Et pour les jeunes aussi il a compté, c'est grâce à lui que les jeunes votent à 18 ans.