Dissensions au sein de la République en marche, en Haute Vienne

En Haute Vienne le référent de la République en Marche a démissionné de sa fonction car il ne cautionne pas le choix de deux des trois candidats aux législatives dans le département. Il précise qu'il reste militant du parti mais qu'il ne s'impliquera pas dans la campagne.

Cinq jours après l'annonce des investitures pour les législatives, l'unité semble s’effriter au sein de la République en marche en Haute Vienne. Le référent du parti, qui avait lui-même brigué l'investiture mais ne l'a pas obtenue, ne cautionne pas les candidats choisis sur la deuxième et la troisième circonscriptions du département.

Ils ne sont pas légitimes - Stéphane Bobin, référent démissionnaire de la République en marche en Haute-Vienne

Au départ Stéphane Bobin a fait bonne figure, mais après réflexion il a finalement estimé qu'il ne pouvait pas soutenir Jean-Baptiste Djebbari dans la deuxième circonscription et Marie-Ange Magne dans la troisième. La déception de ne pas avoir été retenu est indéniable, mais ce n'est pas ça qui pose problème précise Stéphane Bobin qui leur reproche de ne pas avoir mouillé la chemise pendant la campagne présidentielle. "Ce sont des gens qu'on ne connait pas, qui se sont peu engagés et qui n'ont pas prouvé au quotidien la qualité de leur engagement. Je ne ferais pas campagne pour des candidats que je n'estime pas à leur place."

Certains militants se disent aussi déboussolés

Roland Barruche, adhérent d'En marche depuis quelques mois, s'interroge face à des candidats qui lui donnent l'impression d'y aller à reculons. Et il regrette le risque de ne pas pouvoir contribuer à construire la majorité qu'il souhaite autour d'Emmanuel Macron. "Ce ne sont pas des gens très enthousiastes. A mon avis les trois circonscriptions étaient gagnables mais maintenant j'ai des doutes."

Marie-Ange Magne, candidate sur la troisième circonscription reconnait qu'elle a failli renoncer à aller jusque bout, mais elle assure qu'elle est bien candidate et qu'elle va se rendre plus disponible pour mener une "campagne éclair". Elle relativise aussi les doutes de certains militants : "Le mouvement est jeune, il fait encore se structurer et s'organiser mais c'est vrai que pour remporter cette campagne il va falloir se serrer les coudes et avancer ensemble. J'espère que ce sera le cas."