Ce jeudi, l'organisation basque ETA annonce officiellement sa dissolution et la fin de toute activité politique, via une "déclaration finale".

Pays Basque, France

C'est normalement la dernière fois que l'organisation ETA s'exprime officiellement, et c'est pour "informer le peuple basque de la fin de sa trajectoire". Dans ce communiqué, diffusé sur différents médias espagnols (et notamment le site naiz.eus), il est précisé qu'ETA "a entièrement défait l'ensemble de ses structures", a "mis un terme à toute son activité politique", et que "les ex-militants et militantes d'ETA poursuivront la lutte [...] chacun dans le domaine qu'il considère le plus opportun, avec la responsabilité et l'honnêteté de toujours".

ETA avait déjà déclaré avoir "dissous toutes ses structures" et "mis fin à sa fonction" dans une lettre signée du 16 avril et publiée ce mercredi. Cette dernière déclaration intervient à la veille de la "rencontre internationale pour avancer dans la résolution du conflit au Pays Basque" organisée ce vendredi à Cambo-les-Bains, au Pays Basque.

Le texte intégral de la déclaration en français et en basque

Fondée en 1959 sous Franco, ETA a fait au moins 829 morts en Espagne et en France, au nom de l'indépendance du Pays basque, "Euskal Herria". ETA avait renoncé à la violence en 2011 et déposé les armes en avril 2017.