Distribution des documents électoraux : de nouveaux bugs en Drôme et en Ardèche

Comme avant le premier tour, une partie des électeurs ne recevront pas les enveloppes contenant professions de foi et bulletins de vote dans leurs boites aux lettres en Drôme et en Ardèche. En cause : des difficultés de personnel et un conflit entre les prestataires choisis par l'Etat.