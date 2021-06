Distribution des plis électoraux : "Adrexo a menti, s'est comportée comme des voyous" dénonce le maire d'Evron

La campagne des élections départementales et régionales a été marquée par des couacs à répétition dans la distribution de la propagande électorale. Maire d'Evron et président de l'association des maires de la Mayenne, Joël Balandraud fustige le comportement de la société Adrexo qui en était chargée.

_"Une blessure démocratique, Adrexo a menti, s'est comportée comme des voyous",_Joël Balandraud, le président de l'association des maires de la Mayenne, est furieux contre l'entreprise chargée de la distribution de la propagande électorale. De nombreux dysfonctionnements et couacs ont été constatés lors des élections départementales et régionales, chez nous et partout en France, des électrices et des électeurs n'ont jamais reçu les professions de foi des candidats.

Le maire d'Evron exige donc que la Poste reprenne en main la distribution de la propagande électorale, au nom dit-il de "ses missions de service public". Joël Balandraud a récemment présenté une motion en ce sens à la commission départementale de présence postale. Motion adoptée à l'unanimité. Le conseiller départemental, réélu dimanche, présentera la même motion lors d'une prochaine réunion de l'AMF-53.