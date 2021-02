Diversifier les profils en politique, c'est l'ambition de l'Ecole de l'Engagement du Lovérien Philippe Brun

L'Ecole de l'Engagement a été lancée dimanche 21 février, et est parrainée par l'ancien ministre Arnaud Montebourg. Son objectif : permettre aux "vrais gens", selon son compte Twitter, de participer à la vie de la cité.

Des cours en ligne, entièrement gratuits, ouverts à tous, du moment que le ou la candidate a envie de s'engager. "Notre Assemblée nationale, qui est la représentation nationale de notre pays, est composée à 80 % de cadres, alors, justement, 80 % des Français ne le sont pas. Il n'y a plus qu'un seul ouvrier à l'Assemblée nationale.", déplore Philippe Brun, conseiller municipal à Louviers (Eure) et futur directeur de l'école.

Lui-même énarque issu d'une famille de classe moyenne, Philippe Brun reconnait sa chance d'avoir pu faire des études et d'avoir le train de vie qu'il a aujourd'hui. "Les institutions ont moins besoin de gens comme moi, explique l'élu. Dans les réunions d'écoles, dans les mobilisations, dans les usines et sur les ronds points aussi, on a vu beaucoup de gens émerger, des gens qui sont très talentueux, qui sont très engagés pour faire changer les choses, mais à qui, justement, on ne donne pas accès à la représentation politique. C'est ces gens-là qu'on recherche".

Les candidatures sont d'ores et déjà ouvertes pour intégrer la première promotion, tout se passe sur le site de l'école, jusqu'au 30 avril.