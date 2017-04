Division chez les élus azuréens des Républicains au sujet du second tour de la présidentielle

Les militants, sympathisants ou simple votants pour Fillon au 1er tour dans les Alpes-Maritimes sont aujourd'hui perdus. Ils ne savent plus qui suivre.

D'un côté, Christian Estrosi qui annonce dés dimanche soir qu'il votera Emmanuel Macron au second tour afin de faire barrage au Front National. Une position partagée par les députés et les élus niçois, mais aussi par David Lisnard, le maire de Cannes ou encore par Jean Leonetti, le député-maire d'Antibes. De l'autre côté, Eric Ciotti, bras droit de François Fillon qui depuis la fin du 1er tour se cache. Il ne s'est pas précipité pour s'exprimer devant les micros et s'est borné à un communiqué officiel dans lequel il annonce ne pas prendre parti.

le feu aux poudres

C'est ce silence qui met le feu aux poudres entre les deux poids lourd azuréens des Republicains. Il faut dire qu'ils en ont accumulés pas mal depuis déjà des mois, voir des années. Alors ce lundi matin, Christian Estrosi dégaine sur France Bleu Azur et fustige le comportement de celui qu'il a "aidé à acquérir ses mandats" précise le président de la région PACA. "Ce comportement, c'est renier ses valeurs républicaines" conclue-t-il.

Eric Ciotti n'est pas seul

Mais Eric Ciotti dans les Alpes-Maritimes n'est pas seul. Lionnel Luca a ce lundi après-midi fait savoir qu'il voterait blanc pour ne pas avoir à choisir "entre l'aventure et l'imposture". Charles-Ange Ginesy est lui aussi dans le doute et se situe dans une forme de Ni-Ni. Il se projette déjà dans les législatives. On le constate les élus azuréens sont divisés et les électeurs aussi; nombreux sont ceux aujourd'hui qui affirmaient ne pas savoir encore que faire.