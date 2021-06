Dilennadegoù Rannvro : kinnigoù an dud war ar renk evit yezhoù Breizh e Diviz ar Yaou

Plas ar brezhoneg hag ar gallaoueg er spas publik, muzulioù da ziorren ar c'helenn divyezhek, stummadurioù hir : kinnig a raio an dud war ar renk evit an dilennadegoù Rannvro o frogram evit yezhoù Breizh e Diviz ar Yaou d'an 10 a viz Mezheven war France Bleu Breizh Izel.