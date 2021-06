Diviz ar Yaou : selaouit en-dro doc'h an abadenn ispisial gouestlet d'an dilennadegoù rannvro

D'an 20 ha d'ar 27 a viz Even e vo an dilennadegoù Rannvro. Petra a ginnig al listennadoù war ar renk evit yezhoù Breizh ? Peseurt budjed a ouestlint dezho ? E Diviz ar Yaou eo bet degemeret Stéphanie Stoll (Nous la Bretagne), Paul Molac (La Bretagne avec Loïg), Nil Caouissin (Bretagne d'Avenir), Jean-Pol Kerjean (Bretagne ma Vie) ha Mathieu Guihard (Bretagne responsable) da embann o frogram. E 2020 e oa bet gouestlet 7,55 milion a euroioù gant ar Rannvro da yezhoù Breizh, diwar ur budjed hollek 1,6 miliard a euroioù. Pegement a arc'hant a raktres al listennadoù war ar renk postañ evit ar brezhoneg hag ar gallaoueg ?

Ur lodenn eus ar budjed-se 'vo gouestlet da lakaat war wel yezhoù Breizh er spas publik. Panellerezh divyezhek, brezhoneg ha gallaoueg er mediaoù, krouidigezh urservij publik rannvroel ar brezhoneg : selaouit en-dro ouzh kinnigoù pep listenn.

Selaouit en-dro diouzh lodenn gentañ Diviz ar Yaou Copier

Deskadurezh ha stummadurioù hir

19.000 a vugale 'zo skoliataet hiriv an deiz e brezhoneg, pezh a ra 3,25% eus skolidi Breizh. Penaos lakaat an niver-se da greskiñ ? Pet post kelenn divyezhek 'vo krouet e-kerzh ar resped da zont ? Setu raktres pep listenn :

E karg eo ivez ar Rannvro harpiñ ar stummadurioù hir evit an dud deuet e brezhoneg hag e gallaoueg. E 2018 'oa bet 300 a dud o teskiñ brezhoneg dre stummadurioù 6 pe 9 miz. Petra 'zo kinniget gant an dud war ar renk e-keñver deskiñ yezhoù Breizh d'an dud deuet ?