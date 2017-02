Divorce consommé à la mairie de l’île Rousse

Des têtes sont tombées ce mercredi soir à l’Ile Rousse lors du conseil municipal de la ville. Antoine Guerrini ancien adjoint de la majorité municipale, et Franco Farsetti vice-président du SPIC (service public industriel et commercial), paient leur dissidence.

Une rupture marquée en décembre dernier lors de la préparation de la fusion des communautés de communes du bassin de vie du pays de Balagne dont dépendait à l’époque la cité Paoline et les « Cinque Pieve ». Antoine Guerrini a perdu sa place d’adjoint au profit d’Anne-Marie Colombani ainsi que ses délégations aux ports et abris et à la gestion des parkings. Une décision logique pour lui qui désormais siègera en troisième voix, c’est-à-dire ni dans la majorité ni dans l’opposition.

« Je suis un peu surpris par leur énervement quand on pose des questions, mais c’est surement à la hauteur de leur gêne. Il n’y a pas de problème, je ne suis plus en phase avec cette équipe. Les rôles ayant été redistribués, maintenant il n’y aura plus de problèmes de personnes et on parlera de la vie municipale et des projets. Je soutiendrai ce qui me semble cohérent et poserai des questions sur ce qui me semble moins en phase avec ce que j’attends pour la ville ».

Pour le maire de l’Ile Rousse, Jean-Joseph Allegrini Simonetti, ceux qui ont fauté, on perdu sa confiance, il fallait donc se séparer.

« Le divorce n’est pas consommé du tout, il y a eu dissidence, des prises de parole avec des collègues qui ont dérapé. Aujourd’hui j’ai une majorité, une vraie majorité quoi qu’on en dise, qui sera solidaire du maire et de l’action municipale jusqu’à la fin du mandat, j’en suis sûr. »

Franco Farsetti vice-président du SPIC (service public industriel et commercial) en charge des parkings est lui aussi évincé suite à l’affaire des parkings payant à l’année.