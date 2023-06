Dix ans après la mort de Pierre Mauroy, Martine Aubry rend hommage à un "géant du Nord"

Son CV est celui d'une vie dédiée à la politique : Pierre Mauroy, décédé le 7 juin 2013 à l'âge de 84 ans, a été député, sénateur, conseiller général, premier secrétaire du Parti socialiste, mais surtout maire de Lille (1973-2001) et Premier ministre, de 1981 à 1984.

"C'est un homme du Nord"

Pour rendre hommage à cette figure du Nord, une exposition de photos a été installée à Lille sur le parvis de l'hôtel de ville. Et pour l'occasion, l'actuelle maire de la ville, Martine Aubry, a accepté de nous livrer quelques souvenirs.

- Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand on cite le nom de Pierre Mauroy ?

"Un vrai politique, un homme de gauche. Et puis, en ce qui me concerne, une grande reconnaissance pour m'avoir fait venir à Lille, ainsi qu'une très grande affection qui nous reliait."

- Il vous a "fait venir", cela veut dire que sans lui vous ne seriez pas maire de Lille ?

"Evidemment ! J'ai connu Pierre Mauroy lorsque j'étais au cabinet de Jean Auroux (ministre du Travail sous François Mitterrand en 1981). J'ai dû m'occuper des lois Auroux, des 39 h, de la cinquième semaine de congés, de la réglementation du travail temporaire, etc. Et donc je voyais Pierre Mauroy à Matignon pour la préparation de tous ces textes. En 1994, il m'a appelée alors que j'avais dit : 'Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être maire'. J'avais évidemment pas mal de propositions, mais quand Pierre m'a appelée, je dois dire que j'ai tout de suite été heureuse, d'abord de pouvoir travailler avec lui, et de travailler pour les hommes et les femmes du Nord, pour les Lillois."

- Vous êtes alors devenue sa première adjointe, avant de lui succéder à la mairie en 2001. Comment était-ce de travailler avec lui ? On dit qu'il ne mâchait pas ses mots...

"Oui, mais je suis un peu pareil, donc nous avons eu une relation extrêmement directe. Pierre Mauroy, c'est un homme du Nord, totalement imprégné par ce qu'il a vécu dans son enfance, les conditions de vie des paysans de l'Avesnois du côté de sa mère, les ouvriers du Hainaut du côté de son père. Et puis la République, comme son père qui était directeur d'école. Nous partagions cette idée que dans le Nord, rien n'a jamais été donné aux gens. C'est le courage des femmes et des hommes qui ont permis les avancées. On parle souvent des conventions collectives, du syndicalisme, de la mutualité, etc. Pierre Mauroy était imprégné de tout cela et c'est ce qu'il a qui l'a porté toute sa vie."

Sur le stade, "il avait raison, j'avais tort"

- Pierre Mauroy c'est le métro, la gare Lille Europe, etc. Quelles sont ses grandes réalisations pour la ville de Lille que vous êtes fière de mettre en avant encore aujourd'hui ?

D'abord en tant que Premier ministre, il y a eu le TGV que la SNCF voulait faire passer par les petites communes et pas par la ville. Et puis le tunnel sous la Manche ! Il nous parlait sans arrêt avec de ses discussions avec Margaret Thatcher qui n'en voulait pas parce que 'les rats allaient arriver, avec le fromage de France qui allait ramener des virus', etc. Pour ce qui est de Lille, il avait d'abord cette vision qu'il fallait commencer par réhabiliter le centre-ville. Il fallait faire en sorte que Lille, qui était montrée comme une ville noire dans une région noire, triste, garde l'industrie, mais en même temps passe au XXIᵉ siècle, c'est à dire au tertiaire. Sa 'turbine tertiaire', c'était Euralille. Comme président de la métropole où je l'ai accompagné sur le plan économique, nous avons aussi lancé de grands pôles d'excellence, que ce soit Eurasanté, ou EuraTechnologies, première French Tech de France."

- Et le Grand stade ?

"C'est peut-être le seul sujet sur lequel je n'étais pas d'accord avec lui, mais il avait raison. Il a eu, comme d'habitude une vision. Il a voulu ce stade de 50 000 places, j'étais perplexe, j'avais tort, il avait raison. Ce stade, aujourd'hui, il apporte beaucoup à la métropole et c'est essentiel. C'est sa dernière grande réalisation donc, il était important qu'il porte son nom"

- Pierre Mauroy c'est aussi l'ancienne manière de faire de la politique, à une époque où on pouvait cumuler les mandats. S'est-il servi de ses mandats nationaux pour favoriser sa ville ?

"Il a fait beaucoup de choses qui ont favorisé d'autres villes en France. Je n'ai jamais mêlé les choix politiques avec les choix de fond. Pour Pierre Mauroy, je dirais que c'est un peu la même chose, même si, évidemment, quand on est Premier ministre, on peut trouver plus facilement des financements pour financer Euralille. Mais je crois qu'il a toujours agi dans un intérêt qui est aussi l'intérêt de notre pays."

- Pierre Mauroy avait un surnom : "Gros Quinquin", en référence bien sûr au "P'tit Quinquin". Vous avez vous-même un surnom à la mairie ?

Si j'en ai un, je ne le connais pas. À la mairie tout le monde l'appelle Martine, c'est plus simple. Pierre Mauroy, quand on voyait l'homme, c'était avant tout sa stature... ce sont les géants du Nord ! Quand on l'entendait, avec sa voix, ses grandes mains, c'était un homme qui impressionnait. On n'est plus du tout dans cette logique-là chez les maires aujourd'hui. Pierre Mauroy, c'était quelqu'un qui impressionnait par sa stature, par ses convictions, et parce qu'il faisait vraiment de la politique. Si je devais retenir une chose aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus d'hommes ou de femmes politiques au niveau national qui font réellement de la politique, c'est-à-dire qui ont une vision, des valeurs accrochées au corps et qui font en sorte de faire ce qu'ils ont dit. C'est ce que j'essaie modestement de faire après lui. "