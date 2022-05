Dix ans après la victoire de François Hollande, les militants PS de la Somme tentent de relever le parti

La chute fut rapide. En à peine 10 ans, le Parti socialiste est passé du pouvoir à 1,74% lors de l'élection présidentielle il y a moins de deux semaines. Difficile donc de souffler sereinement ce vendredi les 10 bougies rappelant la victoire de François Hollande en 2012. A Abbeville, ils sont 15 à 20 militants toujours actifs pour tenter de redonner un peu de vigueur à un rose devenu bien pâle. Même si les souvenirs restent importants. "Il avait donné un élan avec beaucoup d'espoirs", se rappelle Jean-Claude.

La victoire, cause de la défaite ?

Paradoxalement, ce mandat à la tête du pays marque le début du déclin selon Alexandre, la quarantaine. "Pour moi, il y avait un trou noir. On ne sait pas vraiment ce qu'il se passait ni ce qu'il imaginait depuis l'Elysée", confie-t-il. La suite, une série de déception jusqu'à la victoire d'Emmanuel Macron et l'explosion du parti, avant la 10ème position d'Anne Hidalgo en avril dernier, sur 12 candidats.

Beaucoup de travail

Mais malgré les nombreuses défections, soit vers Emmanuel Macron, soit vers Jean-Luc Mélenchon, pas question pour eux de laisser à leur tour le PS. Pourquoi ? Et bien parce qu'il y a du travail selon Cyril Becuwe, secrétaire de la section locale. "On est bas, il faut savoir le reconnaître, mais il y a de l'espoir s'il y a du sérieux." Et le sérieux, ça peut passer par la fameuse union de la gauche, en train de se décider en vue des législatives. La France insoumise récolte 3 des 5 circonscriptions de la Somme, aucune pour le PS, mais les militants comptent bien faire entendre leur voix. Même si "en réunion, nous ne sommes que 5 ou 6", regrette Arlette.