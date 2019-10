DOSSIER : découvrez quels sont les élus qui sèchent le plus le conseil municipal d'Orléans

Orléans, France

A 6 mois des élections municipales, France Bleu Orléans vous propose de découvrir quels sont les élus les plus assidus aux séances du conseil municipal d'Orléans, et ceux qui sont les plus absents. Cet indicateur ne saurait certes résumer à lui seul l'activité d'un élu local, qui travaille aussi en commissions et en réunions, sans oublier son rôle de représentation de la ville à l'extérieur. C'est malgré tout un symbole fort puisque le conseil municipal reste le lieu où sont votés le budget et les décisions qui engagent la collectivité.

Le taux d'absentéisme varie de 0 à 74%

Depuis le début de la mandature, en avril 2014, le conseil municipal à Orléans s'est réuni 61 fois. Le taux d'absentéisme s'élève en moyenne à 16%. Ce chiffre cache de grosses disparités, entre des élus qui ne manquent jamais ou presque les séances et d'autres qui à l'inverse sont très souvent absents.

Le problème de l'activité professionnelle

Laetitia Pinault est donc l'élue qui a le plus "séché" le conseil municipal, avec 45 absences sur 61 séances ! La faute au changement d'horaire, indique la conseillère municipale déléguée à la littérature, au cinéma et à l'audiovisuel. Depuis le 14 septembre 2015, sur décision du maire Olivier Carré, les séances ont en effet lieu le lundi à 14h30 et non plus à 18h. "Je suis cadre dirigeante en entreprise, et à cette heure-là, quand on a une activité professionnelle à temps plein et aussi intense que moi, c'est incompatible - et je le regrette, parce que finalement, quelle place laisse-t-on dans la vie politique locale aux jeunes actifs et dans mon cas, jeune maman ? j'avais prévenu Olivier Carré en toute transparence, explique Laetitia Pinault, mais ça n'empêche pas que ma voix ait été portée car j'ai toujours donné une procuration de vote".

A-t-elle songé, dès lors, à démissionner ? "Honnêtement oui, répond Laetitia Pinault, mais le problème d'une démission, c'est qu'on lui donne un caractère politique. Or je n'ai aucun problème avec la politique menée actuellement à Orléans, j'ai simplement un problème d'agenda !" Et de préciser : "Je ne serai de toute façon sur aucune liste en 2020." L'incompatibilité avec l'activité professionnelle explique sans doute aussi les nombreuses absences de la socialiste Hayette Et-Toumi, qui est avocate, et de Yann Baillon, conseiller municipal délégué au sport de haut niveau, et devenu directeur des équipes de France de karaté en septembre 2017.

L'argument du changement d'horaire est aussi avancé par l'écologiste Jean-Philippe Grand, qui mènera une liste aux prochaines élections municipales, et qui figure dans le Top 10 des élus les moins assidus au conseil municipal. "J'ai des rendez-vous que je ne peux pas forcément déplacer, et je me suis retrouvé dans cette situation de devoir être absent. Je considère vraiment qu'il faudrait que les conseils municipaux reviennent à 18h. C'est vraiment une nécessité, surtout si on souhaite avoir des élus au profil sociologique varié."

Le problème de l'utilité des séances du conseil municipal

François Lagarde, conseiller municipal délégué auprès du maire, en charge du risque inondation et de la gestion de crise - il a renoncé à cette délégation jeudi dernier pour devenir simple conseiller municipal d'opposition - invoque un élément d'ordre politique. Lui frôle les 50% d'absentéisme mais se justifie : "Le général de Gaulle pratiquait la politique de la chaise vide, c'est un peu ce que j'ai fait, soutient l'élu de droite. J'ai commencé à être régulièrement absent à partir du moment où les conseils municipaux sont devenus, sous l'impulsion d'Olivier Carré, une simple chambre d'enregistrement, au sein de laquelle rien de stratégique n'est décidé : les décisions sont prises par Olivier Carré et certains de ses proches. Dès lors, il ne m'apparaissait pas nécessaire de participer à ces réunions de plus en plus factices."

L'absentéisme dépend aussi du groupe politique auquel appartiennent les élus : il est souvent plus important dans l'opposition, dont l'influence sur les décisions est forcément faible, même si certains élus (communistes, extrême-droite) tentent de se saisir de la tribune que leur offre l'hémicycle.

Le problème de l'absence de sanctions financières

Il reste enfin un problème de fond : aucune sanction financière n'est prévue par le règlement intérieur en cas d'absentéisme au conseil municipal, contrairement au dispositif mis en place au conseil régional. Résultat : même les moins assidus ont continué de percevoir leur indemnité d'élu. Indemnité certes modeste quand on est simple conseiller municipal - 136 euros par mois* - mais qui progresse quand on est conseiller municipal délégué - 461 euros par mois - ou conseiller municipal délégué auprès du maire (comme l'était François Lagarde) - 1 150 euros par mois. Et a fortiori quand on est adjoint - 2 031 euros par mois - c'est le cas de Sébastien Hoël, adjoint du quartier Madeleine-Dunois, 31% d'absentéisme, et qui vient de rejoindre le groupe "Les Orléanais", groupe qui affiche, au premier rang de ses valeurs, "la saine gestion de l'argent public"...

Une réforme sera-t-elle nécessaire ? "Cela fait partie des débats qu'on aura au sein de mon équipe candidate pour les prochaines municipales, annonce pour sa part Olivier Carré. Il faut effectivement apporter des points de repère sur ces questions d'éthique des élus, nos concitoyens le réclament."

* Montant en 2017