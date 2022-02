Dolus d'Oléron : démission de nombreux conseillers municipaux, nouvelles élections nécessaires

"Un autocrate". Voilà le reproche fait au maire de Dolus-d'Oléron, aussi bien par certains élus de son propre camp, que par l'opposition. Moins de deux ans après l'élection de celui qui fut alors, à 27 ans, le plus jeune maire de Charente-Maritime, et après plusieurs mois de remouds au sein de sa propre majorité, le mandat de Thibault Brechkoff a pris fin prématurément ce lundi matin.

Une dizaine de conseillers municipaux, de la majorité comme de l'opposition, ont ajouté leur démission à celles des élus déjà partis ces derniers mois. Notamment le dernier en date, la semaine dernière, le premier adjoint, Daniel Pattedoie, lui-même. Et leurs remplaçants ayant aussi renoncé, il n'y a plus d'autre choix que d'organiser de nouvelles élections, dans les trois mois qui viennent.

Thibault Brechkoff avait pris la mairie de Dolus d'Oléron au très médiatique Grégory Gendre, en juin 2020, après un précédent mandat marqué par le long combat (perdu) contre l'implantation d'un McDonald's sur la commune. Mais le jeune maire a très rapidement suscité la défiance, jusque dans sa propre majorité. Jean-Marie Clerget, élu sur sa liste, dénonce ainsi désormais "un problème d'écoute et d'ouverture d'esprit du maire, et surtout un problème de partage des responsabilités". Lui-même avait été privé de ses attributions d'adjoint il y a déjà plusieurs mois, pour avoir, dit-il, "osé dire au maire que je ne partageais pas toujours sa vision de la démocratie".

"C'est un autocrate, c'est son problème. C'est un autocrate qui ne supporte pas de partager une réflexion, qui oublie que la synthèse est capitale dans sa position", tranche Jean-Marie Clerget. Rejoint dans les mêmes termes par l'opposition de Grégory Gendre et Patrick Jampierre, qui jugent que "laisse à ce point s'incarner l'autocratie mettrait en péril notre commune".

Jean-Marie Clerget annonce à France Bleu La Rochelle son intention d'être candidat au poste de maire, et promet la constitution d'une liste d'union pour Dolus. "Nous avons une grande volonté de faire une liste de large union", explique-t-il, avec "les conseillers et conseillères de la majorité actuelle", mais aussi, l'espère-t-il, "ceux de l'opposition actuelle menée par Grégory Gendre", avec qui il dit être en discussion ; ainsi que ceux de la liste de Karine Pajot, arrivée troisième en 2020. Jean-Marie Clerget promet d'accueillir aussi de nouvelles personnes "pleine de bonne volonté et de compétences".

"Je m'attendais à ce comportement de la part de mon opposition et de mes dissidents", réagit le maire sortant Thibault Brechkoff. "C'est une opération de sabotage rondement menée". "Je trouve que ce n'est pas défendre les intérêts de la commune. Il y avait une très belle dynamique pour Dolus. Même s'il y avait ces querelles de personnes. Malheureusement, j'ai été victime de volonté de différents putschs sur un an et demi de la part de M. Clerget. On reconvoque les électeurs, c'est dommage, je dirais même triste". Thibault Brechkoff évoque "des problèmes de personne". Quant à l'accusation d'autocrate, "c'est un prétexte", selon lui, accusant plutôt ses dissidents de ne pas venir aux réunions.

Le maire sortant annonce qu'il va remonter une liste pour les nouvelles élections. Il dit avoir reçu "beaucoup de messages de soutien" ce lundi, lui demandant, dit-il, de "continuer la dynamique". Les élections doivent être organisées dans les trois mois. En attendant, le maire doit gérer les affaires courantes sous l'égide de la préfecture.