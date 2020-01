Municipales : Dominique Bousquet présente sa liste à Terrasson

Terrasson-Lavilledieu, France

Pour sa première campagne à Terrasson, après 36 ans à la mairie de Thenon, Dominique Bousquet se vante d'avoir recruté à gauche et dans l'opposition au maire sortant Pierre Delmon. Sur la liste présentée ce vendredi 24 janvier par le président du parti Les-Républicains en Dordogne figure en effet Ali Kélès, l'un des trois élus de l'opposition sortante à Pierre Delmon, et deux autres anciens élus d'opposition, Daniel Gauthier et Francine Grand. Dominique Bousquet a également rallié une ancienne conseillère de la majorité de Pierre Delmon (qui est maire de Terrasson depuis 30 ans) Irène Charette.

Objectif : la communauté de communes

Même en cas de défaite aux municipales à Terrasson, Dominique Bousquet souhaite briguer un second mandat de président de la Communauté de commune du Terrassonnais qu'il dirige déjà depuis six ans. La commune de Terrasson désigne en effet 14 des 58 conseillers communautaires, et Dominique Bousquet - même s'il était simple élu dans l'opposition municipale - est assuré d'être conseiller communautaire pour briguer un second mandat.

Pour sa première candidature à Terrasson, chez un ancien compagnon de parti (à l'époque de l'UMP), Dominique Bousquet assure qu'il "n'est pas là pour démolir ce qu'a fait Pierre Delmon."

Dominique Bousquet assure qu'il a ratissé large pour la composition de sa liste Copier

Deux autres listes sont déclarées pour ces élections municipales à Terrasson :