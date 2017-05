Dominique Bussereau : « La balle est dans le camp du nouveau président »

Sur France Bleu La Rochelle, l’ancien ministre Les Républicains ne ferme pas la porte à un soutien au nouveau président, ni même à une participation au gouvernement. Dans l’immédiat Dominique Bussereau promet toutefois de "rester fidèle à sa famille politique".

"Je me réjouis beaucoup de la défaite de Marine Le Pen" assure Dominique Bussereau, satisfait "que les Français et les Charentais Maritimes aient fait un vote de raison, un vote républicain". Le député Les Républicains de la Charente-Maritime, qui ne se représente pas, a d’ailleurs adressé directement à Emmanuel Macron ses "félicitations à la fois républicaines et amicales".

Dominique Bussereau attend avec impatience la nomination du gouvernement : "Maintenant la balle est dans le camp du nouveau président" analyse le président du Conseil départemental de la Charente-Maritime, qui attend que l’ouverture promise se traduise dans les faits, que le ni droite – ni gauche "message qui s’entend et rassemble des Français" se remarque immédiatement. Sous peine de "désillusions au moment des législatives" pour Emmanuel Macron.

Le ni droite - ni gauche, "message qui s'entend et rassemble des Français"

Dominique Bussereau pourrait-il faire partie de ce nouveau gouvernement ? L’ancien ministre ne ferme pas la porte : "J’ai des relations personnelles et amicales avec Emmanuel Macron, donc tout ce qui peut faire fonctionner la France et réformer la France, je le ferai. Mais je reste fidèle à ma famille politique. Je ne suis pas achetable d’une manière ou d’une autre, c’est simplement je ne souhaite pas que le nouveau président échoue."

"Tout ce qui peut faire fonctionner la France, je le ferai"

Dominique Bussereau fait part de sa lassitude, quant au clivage droite gauche qu’il a pu observer de près à l’occasion de ses six mandats de député : "Il faut qu’il y ait une majorité et une opposition mais on n’est pas obligé d’être dans le systématique" explique le futur ex-parlementaire qui a vécu ces mandats "en étant toujours furieux de voir sur un certain nombre de sujets, on votait d’abord par rapport aux consignes de son parti politique, plutôt que par rapport à ses convictions". Pour Dominique Bussereau, l’élection d’Emmanuel Macron prouve que "les Français ont donné un signal d’arrêt à cette manière de faire de la politique."