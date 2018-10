La Rochelle, France

"J'ai en effet parlé ces derniers jours avec un certain nombre de personnalités politiques dont le premier ministre et je suis en mesure de vous dire que je reste président de la Charente-Maritime et pas futur ministre" : Dominique Bussereau explique sa décision de manière sereine.

Dominique Bussereau, qui fut notamment ministre de l'agriculture et secrétaire d'Etat aux transports, a décidé de ne pas entrer au gouvernement : "j'ai vécu énormément de remaniements ministériels avec Jacques Chirac ou encore Nicolas Sarkozy, il y a des alchimies, des équilibres hommes-femmes ou provenance géographique, donc à un certain moment, vous êtes approchés parce que votre profil peut intéresser, tout comme vos connaissances sur certains dossiers, ce sont des choses classiques.

Là, ça tombait plutôt bien parce que je n'étais pas demandeur. " - Dominique Bussereau

Dominique Bussereau dit avoir "plus envie de rester en Charente-Maritime, de présider les départements de France où nous avons beaucoup de problèmes à régler avec l'Etat et le gouvernement, et donc cette non-composition me convient bien, elle a aussi l'avantage de m'éviter le divorce".