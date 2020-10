Dominique Escaron réélu président du Parc de Chartreuse

Ce n'est pas une grande surprise étant donné l'absence de candidats opposés à Dominique Escaron, le président sortant (depuis 2016, ndlr) du Parc naturel régional de Chartreuse a été réélu à son poste lundi soir, à Saint-Laurent-du-Pont, avec une abstention.

Le Comité Syndical du parc a également renouvelé partiellement ses membres. 34 personnes ont été désignées par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les départements de l'Isère et de la Savoie, des villes de Porte de Chambéry, Grenoble et Voiron et les représentants des 60 communes qui constituent le territoire du parc.

Le renouvellement de la charte : enjeu de ce nouveau mandat

Le label qui classe le parc comme parc naturel régional va bientôt être renouvelé et Dominique Escaron souhaite poursuivre le travail autour de l'élaboration d'une nouvelle charte, lancée en 2016, afin de conserver le classement du parc de Chartreuse.

À ce sujet, une enquête publique invitant les citoyens à s'exprimer sur le territoire du Parc naturel régional de Chartreuse a été ouverte. Elle se déroule du 21 septembre au 25 octobre 2020 inclus.

Dominique Escaron souhaite construire un projet pour les 15 prochaines années autour de "plus de circuits courts, de préservation de biodiversité et d’adaptation aux évolutions climatiques".

Parmi les projets futurs, les travaux de la maison du parc doivent débuter début 2021. Ce bâtiment "exemplaire au niveau économie et production d'énergie" doit permettre de mettre en valeur le centre du village de Saint-Pierre-de-Chartreuse.

Les avancées depuis 2016

Depuis 2016, l'exécutif du Parc se félicite d'avoir avancé sur de multiples projets comme "l’obtention d’un label rivière sauvage sur le Guiers mort, le renouvellement de la gestion de la Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, le renforcement de la destination touristique Chartreuse, un ciel de plus en plus étoilé grâce à un travail sur l’éclairage public, des bâtiments publics moins énergivores ou encore l’aboutissement de l’AOC bois de Chartreuse".