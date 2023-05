Dominique Faure : "Nous voulons prévenir le plus possible les agressions d'élus"

Le gouvernement a présenté mercredi un plan pour faire face à la hausse des violences contre les élus après les atteintes contre les maires Saint-Brévin près de Nantes et de Montans dans le Tarn . La ministre des collectivités territoriales Dominique Faure détaille ces nouvelles mesures. Elle était notre invitée ce vendredi matin sur France Bleu Occitanie.

Pour l'ex-députée et maire de Saint-Orens, "les outils étaient là mais on va amplifier notre action et s'intéresser à l'amont pour essayer de prévenir le plus possible. C'est à dire avoir un nombre de menaces identifiées beaucoup plus important et le plus tôt possible. Nous voulons être certains que les maires soient au fait de ce qui est en place."

Les démissions aussi augmentent

Dominique Faure annonce la "mise en place de 3.400 gendarmes et policiers qui vont se présenter aux maires pour savoir qu'ils sont les interlocuteurs des élus". La ministre reconnait que les démissions augmentent. "25% des démissions prennent leurs origines dans les violences face aux élus. Elles sont en augmentation et on les suit de près."

Selon le ministre en charge de la Cohésion des territoires, 1.293 maires ont mis fin à leurs fonctions sur un total d'environ 35 000 communes le mois dernier. "On est à une moyenne de 40 par mois depuis le début du mandat. C’est le même chiffre qu’au cours des six dernières années, où on était à près de 3 000 sur six ans", a précisé Christophe Béchu.