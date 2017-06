Dominique Gros:"Personne ici ne peut dire que j'ai favorisé qui que ce soit"

Le maire de Metz Dominique Gros doit s'expliquer concernant l'appel d'offre de trois immeuble situé place de la Comédie. Un des investisseurs potentiel est un ami de son fils et actionnaire, avec le maire, d'une société au Luxembourg.

"Mon honneur est bafoué. Le mal est fait. les gens ne retiendront que cette histoire, quoi qu'il arrive", lâche Dominique Gros, amère. Le maire de Metz renchérit: "Qui peut dire que j'ai favorisé quelqu'un? Personne ici ne peut dire que j'ai favorisé qui que ce soit!"

Celui qui est à la tête de la ville depuis 2008 est pointé du doigt par la presse d'avoir de liens avec l'un des investisseurs potentiel, André Heintz, de la société immobilière Hand. L' homme qui possède plusieurs investissements en Moselle, est également un actionnaire de la start-up crée par Théophile Gros au Luxembourg. Cette société de gestion de données sur Internet est aussi détenue au capital, à 6%, par le maire:" Je suis son père, c'est mon fils. j'ai participé, comme cela se fait, a une levée de fonds au moment où il a crée son entreprise. Et je ne vais pas chercher avec qui il travail, il a peut-être 50 actionnaires, je ne vais pas sonder chacun pour savoir qui ils sont".

Place de la Comedie, Metz, Lorraine, France © Maxppp - Lenz, G./picture alliance / Arco Images G/Newscom/MaxPPP

Aucune mention en conseil municipal

"Ces accusations me choquent" souligne Dominique Gros. "L' homme que l'on dit qui est mon ami. Depuis que je suis maire, il n'a obtenu aucun marché [(après avoir tenté à cinq reprise des appels d'offre pour des sites différents)]. Et c'est de lui que l'on dit que je suis proche!"

Pour l'heure, 12 investisseurs se sont déclarés intéressés, mais aucun n'a encore formulé de projet. Les prospection ont débuté en mai 2015 et doivent se terminer à la mi-juillet 2017. "Nous n'avons eu vent de cet appel d'offres qu'à partir de mai", déplore la chef de file du Front National à Metz, Françoise Grolet, "Pourquoi le maire n'a t'il pas eu la transparence de présenter cela lors de conseils municipaux? Pourquoi ne mentionne t'il pas ses relations avec les acteurs du dossiers?".

A droite et au centre, Marie-Jo Zimmermann déplore cette relation avec cette société luxembourgeoise: "Quand on est élu, maire, homme politique, on a pas a avoir des liens aussi étroit". L'ancienne députée est d'autant plus choquée, qu'elle "respecte" le maire: "C'est un homme intègre. Cette histoire me trouble. Il a toujours donné l'image d'un homme honnête".