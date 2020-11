Dominique Potier dira en janvier s'il veut mener une liste aux régionales dans le Grand Est

Dominique Potier sera-t-il tête de liste socialiste dans le Grand Est lors des élections régionales prévues l'an prochain et probablement repoussées au mois de juin ? Si rien n'est fait, une réflexion est en cours, admet le député de Meurthe-et-Moselle, invité de France Bleu Lorraine ce mardi 17 novembre pour parler de sa tribune "anti-Amazon".

Il a été demandé par plusieurs responsables socialistes, mais pas seulement, pour mener cette campagne : "j'ai demandé quelques semaines de réflexion, mon engagement est de réunir l'ensemble des forces de gauche et du centre qui veulent préparer une alternance et sortir d'un débat dangereux entre la droite et l'extrême droite."

En 2015, la liste LR de Philippe Richert l'avait emporté au second tour devant le Rassemblement national porté par Florian Philippot et la liste socialiste de Jean-Pierre Masseret.

Décision annoncée pour les voeux de janvier

Pour autant, quel sera le rôle précis de Dominique Potier pour ces élections ? Ce n'est pas encore défini :

"Je suis très attaché au territoire qui m'a élu, très attaché aux combats nationaux que je porte. Je ne suis pas insensible à cette démarche. Je suis en train de réfléchir et je ne le fais pas seul. En janvier, en même temps que je présenterai mes voeux, j'annoncerai ma décision en la matière."