Dominique Tian : "Je ne serai plus premier adjoint à partir du premier juin"

Le député Les Républicains et premier adjoint à la mairie de Marseille a annoncé ce mardi sur France Bleu Provence, qu'il quittera son poste d'adjoint au mois de juin, conformément à la loi sur le non-cumul des mandats.

Dominique Tian ne restera pas à la mairie de Marseille. Invité sur France Bleu Provence ce mardi, il préfère garder son poste de député de la 2e circonscription des Bouches-du-Rhône. Il quittera sa fonction d'adjoint en juin prochain, pour la mise en application de la loi sur le non-cumul des mandats.

Le député se disait d'abord favorable à cette loi, et dit avoir changé d'avis ce mardi, alors qu'il était interrogé sur sa double fonction à la mairie et à l'assemblée.

"On peut concilier les deux si on est organisé, et si on se spécialise sur des sujets de prédilections, comme je le fais avec la sécurité sociale, la santé au travail".