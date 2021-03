"Donald Trump", "élucubrations" : ancien et nouveau maire d'Halluin réagissent à l'annulation de l'élection

Le tribunal administratif de Lille a annulé ce 25 février 2021 les élections municipales d'Halluin, au Nord de la métropole lilloise. Des tags injurieux et diffamatoires avaient été peints la nuit précédent le second tour et visaient l'ancien maire battu de 92 voix.

Ils sont à couteaux tirés. Une semaine après le jugement du tribunal administratif de Lille annulant les élections municipales à Halluin, près de Lille, le nouveau maire centriste, Jean-Christophe Destailleur et l'ancien maire Les Républicains, Gustave Dassonville, s'invectivent. Le 28 juin dernier, Gustave Dassonville avait perdu le second tour de 92 voix seulement. Il avait immédiatement déposé un recours pour annuler l'élection.

Des tags injurieux et diffamatoires avaient été inscrits à la peinture sur la plupart des bureaux de vote. La justice lui donne raison mais le nouveau maire envisage de faire appel de la décision, il doit consulter l'ensemble de ses colistiers d'ici la semaine prochaine. Pour Jean-Christophe Destailleur, à partir du moment où aucun preuve n'a été faite que ces propos avaient été écrits par l'un de ses proches, cela créerait un dangereux précédent : "s'il suffit qu'un idiot appose un tag sur un mur pour qu'on annule une élection, il y a un risque de jurisprudence".

Non seulement, nous n'avons rien à voir mais on voit à qui profite le crime : à Gustave Dassonville !

Le nouveau maire accuse son prédécesseur d'être un "Donald Trump" local qui ne reconnaîtrait pas le résultat de l'élection.

Jean-Christophe Destailleur, maire d'Halluin depuis juin 2020

G. Dassonville dénonce le niveau des arguments d'en face

L'ancien maire rappelle que lui, contrairement à l'ancien président américain, a remporté son recours en justice : "entre monsieur Destailleur et moi, le plus blond des deux ce n'est pas moi et je suis loin de partager les convictions de Donald Trump".Gustave Dassonville, ancien maire d'Halluin (2014-2020) - Stéphane BarbereauGustave Dassonville regrette les élucubrations et les coups bas de son adversaire

Il y a des règles, un code électoral, il n'a pas été respecté. Le juge sanctionne, c'est tout à fait normal.

Débat autour des images de vidéosurveillance

Les tags ont été inscrits à la peinture sur 13 des 17 bureaux de vote, la nuit précédent le second tour de l'élection. Selon Gustave Dassonville, les caméras de vidéosurveillance de la ville l'ont filmé. On y verrait un homme cagoulé être amené en voiture et se rendre pendant une heure devant les bureaux de vote pour l'insulter par écrit ainsi que son directeur de cabinet. Sauf que le nouveau maire, Jean-Christophe Destailleur, affirme que les bandes ont été effacées :

C'est une vraie zone d'ombre. Je crois que nous sommes à la veille d'un véritable scandale politique. Ceci peut rapidement se retourner contre lui.

Du côté de l'ancien maire, on dénonce des "élucubrations" :

La vidéosurveillance a parfaitement fonctionné. La police nationale à Tourcoing me l'a même montrée. C'est le fait d'un commando organisé.

Gustave Dassonville, maire d'Halluin( 2014-2020)